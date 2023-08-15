Кожемяко: в Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального уровня Фото: REUTERS

Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил о введении режима ЧС регионального уровня в регионе. Это связано с масштабами ущерба от наводнения.

По словам губернатора региона, размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсы муниципалитетов не могут с ними справиться. Поэтому региональная чрезвычайная ситуация поможет увеличить меры поддержки населения, которое пострадало от наводнения, сообщил Кожемяко.

Кроме того, критерии для введения ЧС режима в Приморье, по словам Кожемяко, есть.

"Введение такого режима позволит на месте регулировать и в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой", - отметил он.

Напомним, тайфун KHANUN пришел в Приморье в ночь на 4 августа. Из-за сильных ливней во многих районах региона подтоплены участки дорог, сельхозугодия, мостовые переходы и низменности.