В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за нового тайфуна Фото: REUTERS

В Приморье из-за подхода тайфуна LAN к региону объявлено штормовое предупреждение. Приморье уже серьезно пострадало от вихря "Ханун". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Примгидромет.

Из-за возможного обострения полярного фронта при взаимодействии его с тайфуном 17 августа могут выпасть обильные осадки от 100 мм. Это касается Ольгинского, Кавалеровского, Дальнегорского и Тернейского районов.

"Вероятен штормовой нагон, подпор малых рек, а также выход их из берегов. Соответствующее штормовое предупреждение распространяется", - приводятся слова главы Примгидромета Бориса Кубая.

При этом, на восточном побережье дожди будут идти вместе с усилением ветра до 20-25 м/с, на мысах порывами до 32 м/с.

Напомним, Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил о введении режима ЧС регионального уровня в регионе. Это связано с масштабами ущерба от наводнения.