Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 99 человек Фото: REUTERS

Число жертв лесных пожаров в американском штате Гавайи выросло до 99 человек. Об этом сообщил губернатор штата Джош Грин в эфире телеканала CNN.

По его словам, в ближайшие дни количество жертв может значительно увеличиться.

"Официальное число жертв достигло 99. Ожидается, что уже в ближайшие дни оно значительно вырастет", - сказал губернатор.

Ранее поступала информация о 96 погибших. 14 августа пожар в районе города Кула был локализован на 60%, а в городе Лахайна, больше всего пострадавшем от огня - на 85%.

Напомним, лесные пожары на Гавайях были вызваны сильным ветром, который прошел в результате урагана Дора, заставшего врасплох жителей острова Мауи в ночь на четверг, 10 августа. Все случилось ночью, из-за чего люди, в том числе и дети, ныряли в океан в поисках безопасности.