"Ростех" сообщил о поставке в войска модернизированного снаряда "Краснополь"

"Ростех" сообщил о поставке в воска модернизированного снаряда "Краснополь" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" был модернизирован конструкторским бюро приборостроения (КБП) холдинга "Высокоточные комплексы". Компания улучшила его характеристики.

На данный момент, боеприпас уже поставляется в войска. При этом, из соображений безопасности характеристики модернизированных изделий не раскрываются, сообщили в "Высокоточных комплексах".

Высокоточный артиллерийский комплекс "Краснополь-М" является модификацией "Краснополя", разработанного Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова . При модернизации изделие получило большую дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества, а также повышенную эффективность стрельбы при учете сложившихся погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг.

В конце июля "Ростех" сообщил о том, что первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва" также успешно прошла государственные испытания.