Минобороны России: артиллеристы ЦВО используют тактику "огневого прочесывания" Фото: Александр КОЦ

На Краснолиманском участке в Донбассе российские расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа используют применяют тактику "огневого прочесывания". Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

По информации ведомства, с помощью такой тактики российские бойцы ударили по скоплению живой силы противника, которая была рассредоточена на данном направлении в лесополосе.

Также военнослужащие провели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстоянии более 10 км по цели. Выбранная тактика позволяет наносить значительный урон армии противника или уничтожить его силы на большом участке местности.

Также в ведомстве сообщили, что российский танк, сопровождающий штурмовую колонну на Авдеевском направлении, несмотря на прямое попадание в ходе боя из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине, удержал занятую им позицию.