В Луцке и Львове на Западе Украины прогремели взрывы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На западе Украины прогремели взрывы. Речь идет о городах Луцк и Львов, сообщает телеканал ТСН.

По данным телеканала, в ночь на 15 августа в Луцке произошли два взрыва. Между ними был небольшой временный интервал О взрывах во Львове сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале.

Также 15 августа взрывы прогремели в Хмельницкой области. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на областную военную администрацию.

Утром 15 августа на всей территории Украины действует воздушная тревога. Об этом говорится на официальном сайте для оповещения населения. До этого сигналы оповещения были слышны только в Киеве и еще некоторых областях Украины - Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.