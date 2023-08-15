Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.

"На данный момент 27 человек погибли", - сообщил собеседник агентства.

Ранее Минздрав региона сообщал, что из-за взрыва на АЗС в Махачкале погибли 12 человек и 56 пострадали. Пожар удалось ликвидировать спустя несколько часов.

Кроме того, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи продолжают проводить все необходимые мероприятия, чтобы установить все детали произошедшего.

Между тем, глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал журналистам, что изначально взрыв произошел напротив АЗС.