Что произошло в ночь на 15 августа Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Махачкале прогремел взрыв на АЗС и в автосервисе, после чего начался пожар. Число погибших в результате взрыва на АЗС выросло до 27 человек. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Между тем, в Краснодарском крае разбился учебный самолёт Л-39, учебного авиационного полка. Самолет потерпел крушение во время выполнения планового тренировочного полёта. По предварительной информации, погиб один из членов экипажа, о чём сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

В Приморье введен режим ЧС регионального уровня. Это связано с масштабами ущерба от наводнения, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. Глава региона заявил, что размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсы муниципалитетов не могут с ними справиться. 17 августа в регионе могут выпасть обильные осадки от 100 мм.

Войска ВС РФ группы "Восток" при поддержке артиллерии и авиации ликвидировали три опорных пункта и склад с боеприпасами ВСУ в районе Урожайного.

В ДНР на Краснолиманском участке расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа используют тактику "огневого прочесывания".