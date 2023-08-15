В трех городах Украины прогремели взрывы Фото: REUTERS

В трех городах Украины прогремели взрывы. Подобные заявления сделали мэр Львова, глава Луцка и пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации.

Мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале просто сообщил о произошедших взрывах, не уточняя подробности. Глава городской администрации Луцка Игорь Полищук в социальных сетях сообщил о повреждении одного из промышленных предприятий, а в Днепре также повреждено одно из предприятий. Более подробной информации городские власти не предоставили.

Ранее стало известно о взрывах в Херсоне. В то же время воздушная тревога была объявлена в Киевской, Днепропетровской, Сумской и других областях.

О серии взрывов в Одессе сообщили в ночь на 14 августа. Украинские СМИ писали работе системы противовоздушной обороны. Более подробной информации не сообщалось, а официальные лица никак не комментировали ситуацию в городе.