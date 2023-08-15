Курс доллара снизился до 96 рублей

Курс доллара снизился до 97 рублей Фото: REUTERS

В ходе торгов на Московской Бирже курс доллара снизился до 96,11 рубля. При этом на открытии торгов он и вовсе падал ниже 93 рублей за доллар. Об этом стало известно на портале биржи.

В это же время курс евро упал до значения в 104,5 рубля, а минимальное значение утром 15 августа составило 103,75 рубля за один евро. Помимо этого, снизился и курс юаня, на 7:21 по московскому времени он составляет 13,11 рубля за один юань.

Напомним, что 14 августа курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2023 года. В тот же момент курс доллара находился на отметке в 101,59 рубля. Курс юаня максимально поднимался до отметки в 13,95 рубля.

Ранее стало известно, что Центробанк запланировал внеочередное заседание по ключевой ставке на 15 августа. О своем решении регулятор сообщит в 10:30 по московскому времени после совета директоров.