Трое детей и их родители погибли в ДТП с двумя машинами в Тюменской области

В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе произошло страшное ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает "КП-Тюмень" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла вечером в понедельник, 14 августа, на 241 км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе.

В "Инфинити G35" ехала семья из семи человек. Водитель хотел опередить поток машин после попутного разгона, но не справился с управлением. В результате иномарку вынесло на встречную полосу, где авто угодил прямо под грузовой автомобиль "Вольво" с полуприцепом.

В ДТП погибли 32-летний водитель иномарки, его 38-летняя супруга и три их дочери - 7, 9 и 14 лет. Двое сыновей, которым 3 и 11 лет, доставлены в больницу.

Ранее KP.RU сообщил, что в результате аварии на автотрассе Ереван-Гюмри в Армении погибли 11 человек.