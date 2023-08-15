Украинский кинопродюсер задал неожиданный вопрос Зеленскому о принадлежности территории

Киев переписывает историю, переделывая советские памятники периода ВОВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский кинопродюсер и режиссер Игорь Лопатенок отреагировал на реконструкцию монумента "Родина-мать" в Киеве, поставив под сомнение вопрос принадлежности территорий Украине из-за отношения местных властей к культуре и историческому прошлому.

"Если вы разрушаете памятники... искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить свое государство на чьей-то другой территории?", - написал Лопатенок на личной странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 102-метровая монументальная скульптура "Родина-мать" в столице Украины, символизирующая победу СССР во Второй мировой войне, подверглась программе так называемой "декоммунизации" со стороны киевского режима. Вместо герба СССР на монументе был установлен трезубец.

Также сообщалось, что офис украинского президента Владимира Зеленского собирается к 24 августа переименовать памятник "Родина-мать" в "Украина-мать".