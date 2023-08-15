Губернатор Голубев: громкие звуки на авиабазе в Миллерово связаны с учениями Фото: telegram-канал Василия Голубева

Громкие звуки в районе Миллерово связаны с проходящими на авиабазе учениями. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

— По громким звукам в районе Миллерово сегодня ранним утром. В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия, — говорится в сообщении губернатора.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.

Ранее Василий Голубев опроверг информацию о том, что на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону было совершено нападение. Губернатор объяснил, что там проходят специальные учения подразделений силовых структур. При этом информация, распространяемая некоторыми Telegram-каналами, не соответствовала действительности. О самом инциденте начали писать 4 августа.