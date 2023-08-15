Марочко сообщил, что киевский режим продолжает милитаризацию Харькова

Украинские силовики продолжают милитаризацию Харькова Фото: Александр КОЦ

Военно-политическое руководство Украины продолжает проводить милитаризацию Харькова. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военный эксперт рассказал РИА Новости, что киевский режим продолжает наводнять населенный пункт Харьков войсками и военной техникой.

Из-за военных колон затруднен гражданский трафик на дорогах, а в местных учебных заведениях размещают пункты ПДД (Пунт постоянной дислокации - Прим.Ред.) и ПВД (Пункт временной дисклокации - Прим.Ред.).

Марочко также добавил, что для нужд украинской армии изымаются автомобили "коммунальной собственности".

Ранее в июле глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти Украины стали вывозить из подконтрольной ей части города людей и документы. Марочко, в свою очередь, добавил, что ВСУ переделывают гражданские объекты инфраструктуры в Харькове под склады вооружения и боеприпасов.