Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в экономической, научно-технической, социальной и других областях. Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах, — заявил президент.

Путин также отметил, что Россия придает большое значение партнерству с Индией, которое будет наращиваться во всех направлениях. Глава государства также подчеркнул, что двусторонние отношения отвечают коренным интересам двух стран и способствуют стабильности и безопасности во всем мире.

Президент пожелал здоровья и успехов главе Индии и премьер-министру, а всем гражданам страны он пожелал благополучия и счастья.

Ранее Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием. В поздравительной телеграмме он высоко оценил отношения между Россией и Китаем и отметил, что мартовский визит китайского лидера способствовал развитию сотрудничества во всех направлениях.