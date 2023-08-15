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НовостиПолитика15 августа 2023 6:26

Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости

Президент выразил уверенность в наращивании партнерства между Россией и Индией
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости

Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в экономической, научно-технической, социальной и других областях. Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах, — заявил президент.

Путин также отметил, что Россия придает большое значение партнерству с Индией, которое будет наращиваться во всех направлениях. Глава государства также подчеркнул, что двусторонние отношения отвечают коренным интересам двух стран и способствуют стабильности и безопасности во всем мире.

Президент пожелал здоровья и успехов главе Индии и премьер-министру, а всем гражданам страны он пожелал благополучия и счастья.

Ранее Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием. В поздравительной телеграмме он высоко оценил отношения между Россией и Китаем и отметил, что мартовский визит китайского лидера способствовал развитию сотрудничества во всех направлениях.