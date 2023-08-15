Число погибших при взрывае на АЗС в Махачкале выросло до 30 человек

Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30. Фото: МЧС РФ

Число погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале выросло до 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В результате аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тела еще трех погибших. Всего в пожаре на махачкалинской автозаправке пострадали 105 человек, 30 из которых - погибли.

Ранее KP.RU писал, что о взрыве на заправке в Махачкале стало известно поздним вечером в понедельник, 14 августа. Согласно предварительной информации, сначала пожар возник в автосервисе из-за газового оборудования, затем огонь распространился на близлежащую заправку - там взорвались две цистерны из восьми. Площадь возгорания сразу же составила 500 квадратных метров, а огонь охватил несколько автомобилей. Пожар был локализован в ночь на вторник.

Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура по погибшим в результате пожара на АЗС в Махачкале.