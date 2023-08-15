Полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Сотрудники украинской полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом стало известно из Telegram-канала Украинской православной церкви.

— Прямо сейчас происходит штурм 54, 57 и 58 корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57 корпус, — говорится в публикации.

Отмечается, что в этих корпусах живут не только паломники, но и некоторые монахи Киево-Печерской лавры. Также стало известно, что сотрудники полиции вооружены автоматами.

Ранее стало известно, что вандал повредил икону Спасителя во время литургии в Киево-Печерской лавре. Он дважды ударил икону камнем, после чего верующие остановили нарушителя. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая задержала мужчину.