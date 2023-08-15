Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения страны

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Корейской Народно-Демократической Республики.

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня освобождения Корейской Народно-Демократической Республики. Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Как отметил Путин, именно в то время были заложены традиции дружбы и сотрудничества, ставшие основой для добрососедских отношений между Россией и КНДР. Глава российского государства выразил уверенность в развитии сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а гражданам КНДР – счастья и благополучия.