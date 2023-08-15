Путин заявил, что Запад пытается втянуть в конфликт на Украине другие страны

Путин заявил, что Запад еще больше втягивает другие страны в конфликт на Украине Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 15 августа, в обращении к участникам Московской конференции по международной безопасности заявил о попытках Запада еще больше разжечь украинский конфликт.

По словам Путина, страны Запада ведут политику “подливания масла в огонь”, что заметно на примере Украины. Иностранные кураторы закачивают в неонацистский режим киевской власти миллиарды американских долларов, снабжают ВСУ техникой, вооружением и боеприпасами, направляют им своих наемников.

“Делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства”, - заявил Путин в своей речи.

Отметим, что днем ранее, 14 августа, госсекретарь Соединенный Штатов Америки Энтони Блинкен анонсировал очередной пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

Сайт KP.RU подсчитал, сколько денег Запад потратил на Вооруженные силы Украины, которые провалили наступление.