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НовостиПолитика15 августа 2023 7:29

Путин: НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал

Альянс использует военные и невоенные средства давления
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин: НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал

Путин: НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал

Фото: REUTERS

НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал и оказывает всяческое давление. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

— НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления, — подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что Запад старается еще больше разжечь конфликт на Украине и предпринимает попытки втянуть в него все больше других государств.