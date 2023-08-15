Путин: НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал Фото: REUTERS

НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал и оказывает всяческое давление. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

— НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления, — подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что Запад старается еще больше разжечь конфликт на Украине и предпринимает попытки втянуть в него все больше других государств.