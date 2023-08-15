Ненефтегазовые доходы России выросли на 7% в первом полугодии 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

Ненефтегазовые доходы бюджета России в первом полугодии этого года увеличились на 7%, заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

«У нас очень неплохо себя чувствуют ненефтегазовые доходы. Это плюс 7%, в целом рост составил один триллион рублей», – сказал глава ФНС на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В целом налоговые поступления в федеральный бюджет в первом полугодии 2023 составили 21,7 триллиона рублей, увеличившись на 4%. По словам Егорова, это на 740 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается региональных бюджетов, то там налоговые доходы выросли на 8%, уточнил руководитель ФНС.

Как писал сайт KP.RU, Министерство финансов России опубликовало предварительные данные о расходах и доходах федерального бюджета за январь-июль 2023 года. Дефицит казны за семь месяцев составил 2,81 триллиона рублей.