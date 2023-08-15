Легойда: Киев пытается истребить и уничтожить Украинскую православную церковь Фото: Александр Щербак/ТАСС

Киев осознанно пошел на штурм корпусов Киево-Печерской лавры, преследую цель «истребить и уничтожить» Каноническую Украинскую православную церковь. Такое мнение выразил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

— Безумие киевской власти по отношению к Украинской церкви не поддается никакому рациональному осмыслению. Только какое-то дикое, чудовищное стремление истребить и уничтожить, — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее стало известно о том, что украинская полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. Очевидцы сообщают, что силовики вооружены автоматами. В этих корпусах проживают не только паломники, но и некоторые монахи. Полицейские оцепили территорию, на которой проводится штурм и срезали замки на корпусах.