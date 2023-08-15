В Кузбассе по инициативе Сергея Цивилева введут новые меры поддержки участников СВО из числа детей-сирот

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе участников СВО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приоритетном порядке обеспечат жильем. Военнослужащие из этой категории будут иметь преимущественное право на получение жилплощади по договорам найма специализированных жилых помещений. Поправки в региональный закон будут внесены по инициативе губернатора региона Сергея Цивилева.

«Мы в Кузбассе проводим системную работу по повышению качества жизни детей-сирот. Особенно это касается защитников Родины. Наша задача - обеспечить их жильем, сделать все, чтобы они чувствовали поддержку государства. Мы обязаны окружить их вниманием и заботой», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии депутатами регионального парламента.

Ранее по инициативе губернатора в Кузбассе ввели льготные займы для участников СВО и семей погибших бойцов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Получить такой заем можно под 3% годовых на 20 лет без первоначального взноса.