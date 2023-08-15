Шойгу допустил возможность применения Россией кассетных боеприпасов

Шойгу допустил пересмотр решения о применении кассетных боеприпасов Россией Фото: пресс-служба Министерств обороны РФ

Россия может пересмотреть решение об использовании кассетных боеприпасов на фоне их применения Вооруженными силами Украины, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«У нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались, однако это решение может быть пересмотрено», – заявил он, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

Проблема применения ВСУ кассетных снарядов вызвана их поставкой Киеву Соединенными Штатами, отметил глава Минобороны России. Удары кассетными боеприпасами по мирному населению является военным преступлением Вашингтона, которое, как и ожидалось, не получило осуждения со стороны гуманитарных организаций, добавил министр.

Напомним, 7 июля 2023 в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты передадут Украине кассетные боеприпасы. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что передача США кассетных боеприпасов киевскому режиму является очередным шагом к эскалации конфликта.