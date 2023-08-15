Минобороны КНР: отношения России и Китая не направлены против третьих стран Фото: Shutterstock

Отношения России и Китая в военной сфере не направлены против третьих государств. Такое заявление сделал член Государственного совета, глава Министерства обороны КНР Ли Шанфу в ходе Московской конференции по международной безопасности.

— Отношения Китая и России в военной сфере являются образцом неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, — заявил министр.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем нацелено на защиту справедливого порядка во всем мире. Само двустороннее сотрудничество максимально открытое и прозрачное.

Он также отметил, что российско-китайские отношения отличаются от мышления холодной войны некоторых других государств, поскольку Москва и Пекин вместе отстаивают стабильность в регионе.