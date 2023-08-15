Шойгу заявил об усилении обстрелов мирных кварталов Донецка со стороны ВСУ

Шойгу заявил, что ВСУ используют мирное население в качестве живого щита для прикрытия войск Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы по мирным кварталам в Донецке. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 15 августа.

По словам Шойгу, зафиксировано усиление обстрелов ВСУ мирных кварталов Донецка и других неподконтрольных Киеву населенных пунктов, а также приграничных областей РФ.

Глава российского оборонного ведомства сообщил, что с первых дней конфликта власти Украины используют гражданские объекты, в том числе школы, для укрытия войск и боевой техники.

"При этом мирное население не эвакуируется и служит живым щитом для прикрытия войск. Характерный пример - создание Зеленским "фортеции Бахмут" привело к значительным масштабам разрушений в городе", - заключил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что российская армия в ходе проведения спецоперации развенчала миф о превосходстве западных военных стандартов.