Губернатор Сергей Цивилев: в Кузбассе полностью решен вопрос доступности медпомощи в небольших населенных пунктах

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбассу удалось полностью обеспечить медицинской помощью небольшие населенные пункты с населением от 100 до 2 тысяч человек, сообщил глава региона Сергей Цивилев. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в сельской местности открываются новые ФАПы и амбулатории.

«На средства, которые нам выделяют по нацпроекту и которые заложены в наших региональных программах, мы проводим большую работу по модернизации системы здравоохранения. В том числе – поэтапно открываем новые медицинские пункты по всей области. Жителям сельской местности могут оказать неотложную помощь, провести обследование и дать консультацию. На сегодняшний день в Кузбассе полностью решен вопрос доступности медпомощи в отдаленных территориях», - рассказал Сергей Цивилев.

Модульные ФАПы появились в селе Усть-Чебула и деревне Курск-Смоленка Чебулинского округа. Они обслуживают 800 жителей. Около 2,6 тысяч взрослых и 700 детей из села Костенково Новокузнецкого округа теперь получают медпомощь в новой амбулатории.