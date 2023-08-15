Дело о халатности при строительстве прорванной дамбы возбуждено в Приморье Фото: Архив "КП"

Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело о халатности при строительстве дамбы в Уссурийске.

Как сообщается на сайте ведомства, подрядчик не завершил строительство гидротехнического сооружения в микрорайоне «Семь ветров», выполнив только девять из 11 этапов работы, предусмотренных контрактом. Из-за этого в период паводков дамба оказалась частично повреждена, а прошедший через нее поток воды подтопил пять многоквартирных домов, два образовательных учреждения и более 15 капитальных гаражей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба»)», – говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что в апреле этого года подрядная организация была привлечена к административной ответственности за отступление от проектной документации.

Напомним, в июне уголовное дело было из-за нарушений при строительстве дамбы было возбуждено в Иркутской области.