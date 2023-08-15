Суд оштрафовал Reddit на 2 млн рублей за неудаление запрещенной информации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал интернет-портал Reddit на два миллиона рублей за неудаление запрещенной в России информации. Об этом рассказал ТАСС из зала суда.

— Компания Reddit Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей, — заявил судья.

В материалах дела говорится, что на платформе была размещена недостоверная информация о проведении специальной военной операции и об одном из запрещенных в Российской Федерации движении.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на три миллиона рублей за отказ удалять статью, в которой содержалась фейковая информация о проведении специальной военной операции. Компания проигнорировала требования Роскомнадзора, поэтому была признана виновной.