Минобороны КНР: власти Китая будут содействовать мирным переговорам по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Государственного совета, глава Министерства обороны КНР Ли Шанфу во вторник, 15 августа, заявил, что власти Китая сохраняют приверженность содействию мирным переговорам для урегулирования ряда конфликтов в мере, в том числе и кризиса на Украине.

«Мы сохраняем приверженность содействию мирным переговорам и построению более широкого международного консенсуса для урегулирования разногласий, будь то по проблеме Афганистана, Сирии, Корейского полуострова, кризису на Украине или ядерной проблеме Ирана», - сообщил Шанфу в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Ранее Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова решать все противоречия в ходе переговоров, но украинский режим официально отказывается от них.