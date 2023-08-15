Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию ВС России

Тверской суд Москвы оштрафовал полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

«Квачкову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», – рассказали РИА Новости в суде.

По статье КоАП о дискредитации российских войск Квачкова могли оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, отставной полковник ГРУ Квачков стал широко известен в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на бывшего главу Роснано Анатолия Чубайса. Офицер провел в заключении три года, после чего был оправдан, но на следующий день вновь арестован по делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам лишения свободы, Верховный суд России смягчил наказание до восьми лет.