Курс рубля возобновил падение после решения ЦБ о повышении ключевой ставки Фото: Евгения ГУСЕВА

Курс рубля возобновил ослабление по отношению к доллару, евро и юаню после решения Банка России о повышении ключевой ставки до 12% годовых, следует из данных Московской биржи.

В момент публикации решения Центробанка в 10:30 мск курс доллара упал на 2,25% и составлял 95,47 рубля. Евро потерял 2,58% и снизился до уровня 104,29 рубля, юань ослаб на 2,46% – до 13,06 рубля.

В 11:45 мск доллар вновь начал расти, прибавив 0,56% и достигнув 98,22 рубля. Курс европейской валюты вырос на 0,35% – до 107,42 рубля, юань отыграл 0,2%, увеличившись до 13,418 рубля.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 15 августа, Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 3,5% - до 12% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности и направлено на возвращение уровня инфляции в 4% к 2024 году, объяснил регулятор.