Путин и глава Мали Гойта отметили важность мирного урегулирования ситуации вокруг Нигера

Путин и глава Мали Гойта отметили важность мирного урегулирования вокруг Нигера
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Российский лидер Владимир Путин во вторник, 15 августа, обсудил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой дальнейшее развитие дружественных отношений между двумя государствами. Также стороны подчеркнули важность мирного урегулирования ситуации в Нигере.
«В продолжение российско-малийских переговоров на высшем уровне, прошедших 29 июля в Санкт-Петербурге, обсужден ряд вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений», - сказано в сообщении Кремля.
Также Путин и Гойта обсудили обстановку в Сахаро-Сахельском регионе. Так, лидеры двух государства отметили важность урегулирования ситуации в Нигере исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.
Напомним, ранее Путин и Гойта подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-малийского сотрудничества в сфере безопасности с целью искоренения террористических группировок на всей территории Мали.
Ранее сообщалось, что государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), планируют начать специальную военную операцию в Нигере, чтобы вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.
В свою очередь, в министерстве иностранных дел России предостерегли, что попытка урегулирования конфликта в Нигере военным путем может привести к затяжному противостоянию.