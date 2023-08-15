В Якутске начинают расселять 17 квартал — микрорайон с ветхим жильем

Фото: Андрей Сорокин

В Якутске 16 августа был снесен многоквартирный ветхий дом на улице Жорницкого, 19, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Таким образом, был дан старт расселению 17-го квартала — микрорайона города с набольшим объемом аварийного деревянного фонда столицы Якутии. Началось реальное решение давней проблемы города.

Глава Якутии Айсен Николаев обратил внимание на то, что главной задачей в Якутске является снос ветхого аварийного жилья.

«Здесь начинается строительство жилых домов, школ и других социальных объектов. В этом году будут расселены 16 домов. И дальше мы не будем снижать набранные темпы. Уверен, через пять лет мы полностью расселим всех из аварийного жилья», — сказал глава Якутии на встрече с населением квартала.

Фото: Андрей Сорокин

Жители поблагодарили главу за начало строительства нового жилого комплекса.

«Сегодня значимый для нас день. Хорошо, что начался снос старых зданий, ведется переселение в новые дома. Мы очень рады и надеемся, что скоро здесь увидим большой и красивый жилой район города», — поделились жители и старосты домов 17-го квартала.

Почетный гражданин Якутска, бывший в советские годы председателем Якутского городского исполкома Юрий Коркин назвал Айсена Николаева первым руководителем региона, начавшим расселение проблемного квартала.

«Он с работы в должности мэра Якутска очень хорошо знает проблемы жителей этих кварталов. Айсен Сергеевич, решая сложные вопросы, в том числе по схеме санитарно-защитной зоны аэропорта, определил план комплексного развития территории кварталов 2а, 2б, 2г, 4а, 4б, 4в и 17. Уверен, что по его указу вопрос будет окончательно решен», — сказал он.

Как рассказал Иван Данилов, заместитель генерального директора ООО «Строительный рынок», в 17 квартале переселены будут жители 160 домов. В этом году новое жилье получат жители 25 домов.

«Все мы очень долго добивались, чтобы люди, проживающие в 17 квартале, наконец получили достойное жилье. Этот вопрос теперь сдвинулся с места. Здесь самое главное учитывать мнение наших жителей, то, как они видят свое будущее», — добавил он.

Фото: Андрей Сорокин

Данилов выразил надежду, что программа переселения жильцов получит дополнительное финансирование и вопрос расселения жильцов аварийных домов будет решен в самое ближайшее время.

«Мы будем планомерно и постоянно отслеживать, чтобы не нарушались права наших горожан, будем всегда на связи с городскими и республиканскими властями и теми компаниями, которые будут задействованы при застройке нового квартала», — подчеркнул замгендиректора.

Глава Якутска Евгений Григорьев отметил, что в городе имеется большое количество аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. Ранее новые квартиры получили жители более 60 аварийных домов города, а в 17-м квартале расселили уже три дома.

Отметим, что помимо муниципальной, в Якутске также ведется работа по республиканской адресной программе. Сейчас в столице региона расселяют 162 аварийных многоквартирных дома, уже снесены более 60 домов. В этом году в новое жилье переедут 30,9 тысяч граждан, будет ликвидировано 555,6 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.