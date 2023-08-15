В Турции задержана жена куратора убийцы посла России Карлова Фото: Юлия СМИРНОВА

В Турции задержали жену куратора убийцы посла России в республике Андрея Карлова, которого застрелили в 2016 году.

Как передает телеканал CNN Turk, женщина была задержана в Стамбуле во время операции по борьбе с последователями проповедника Фехтуллаха Гюлена. Сообщается, что задержанная является супругой бывшего сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахина Согюта, который курировал убийцу российского дипломата.

Как писал сайт KP.RU, Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре. Нападавшим был полицейский Мевлют Мерт Алтынташ – его ликвидировали силы безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Дипломату посмертно присвоено звание Героя России.