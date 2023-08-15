Нарышкин: здоровому человеку страшно в Европе из-за большого числа извращений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин во вторник, 15 августа, заявил, что здоровому в духовном и физическом плане человеку страшно приезжать в Европу из-за распространенных там извращений.

«Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу - такое количество извращений разного рода там расплодилось», - подчеркнул Нарышкин на Московской международной конференции.

Таким образом глава СВР отреагировал на заявления верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Последний назвал Европу садом, а весь остальной мир - джунглями, жители которых могут совершить вторжение в сад, если не поддерживать диалог.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что издевательства над детьми и педофилия являются нормой для западных стран. По словам российского лидера, западные священники также дошли до благословения однополых браков.