Шойгу: Россия и Китай поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне Фото: REUTERS

Россия и Китай продолжают поддерживать контакты по военной линии на высоком уровне, а также проводят совместные учения. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.

— Поддерживаем контакты на высоком уровне, активно ведется делегационный обмен, проводим совместные учения и тренировки — это показывают все мировые каналы и не только — о нашем совместном патрулировании как на суше, море, так и в воздухе, — заявил министр.

Шойгу отметил, что сотрудничество между государствами проходит на двусторонней основе и во множестве форматов — в рамках Шанхайской организации сотрудничества и «СМОА плюс».

Ранее глава Министерства обороны КНР Ли Шанфу заявил, что сотрудничество Россия и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран. Его можно назвать образцом неприсоединения к блокам и ненаправленности против других государств.