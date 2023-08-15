Нарышкин назвал главной проблемой США растущую оторванность от реальности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал главной проблемой Соединенных Штатов стремительно растущую оторванность администрации Белого дома от реальности.

“Пожалуй, главная проблема Вашингтона - это его стремительно растущая оторванность от реальности. Американская элита уже давно живет в известном ей одном радужном мире: Соединённые Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать”, — отметил глава СВР в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

Нарышкин добавил, что Вашингтон по-прежнему пытается убедить другие страны в том, в чем сам уже недостаточно уверен. По его мнению, уровень непредсказуемости в мире растет, чему активно способствует сам Запад своим пренебрежительным отношением к фундаментальным нормам человеческой морали и международного права.

Схожее мнение периодически высказывают и в США – недавно газета The Washington Post отмечала, что в американской политике наметился слишком явный тренд на пожилых лидеров, которые уже “балансируют на грани бессознательного”, однако упрямо отказываются уходить в отставку.