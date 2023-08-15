Здание больницы им. Н. А. Семашко разрушается в Нижнем Новгороде

Областная больница – ведущее медицинское учреждение региона. Фото: предоставлено КП

Примерно месяц назад аварийный балкон третьего стационара больницы им. Н. А. Семашко обрушился в Нижнем Новгороде. В ходе происшествия, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает NewsNN.

Как оказалось, на плачевное состояние здания обратил внимание один из местных жителей. Проходя мимо больницы, он увидел, что один балкон частично обрушился на землю, а другие выглядят так, будто скоро последуют за ним.

В настоящее время территорию под обрушившимся балконом огородили. Рабочие также приступили к демонтажу аварийной конструкции. Известно, что специалисты обследуют состояние балконов, чтобы выяснить объем работ и их стоимость. Ремонт планируют провести в 2023–2024 годах.

Напомним, ранее мы писали, что 293 медицинских учреждения планируют отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году. После модернизации в рамках национального проекта «Здравоохранение» поликлиники и больницы станут более комфортными для пациентов, в том числе для маломобильных граждан.

Для сравнения, в 2022 году в регионе было капитально отремонтировано 150 учреждений здравоохранения.