Генпрокурор РФ Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане после пожара на АЗС в Махачкале.

«В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях», – сказано на сайте Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверок специалисты дадут оценку соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов. В надзорных мероприятиях задействуют сотрудников МЧС, Ростехнадзора, государственного строительного надзора и газоснабжающих организаций.

Как писал сайт KP.RU, поздним вечером в Махачкале взорвалось газовое оборудование на АЗС. В результате взрыва произошел пожар, площадь которого сразу же составила 500 квадратных метров, огонь охватил несколько автомобилей.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура по погибшим при пожаре на АЗС в Махачкале. В настоящее время известно о 35 жертвах.