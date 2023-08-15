Россияне стали активнее пользоваться онлайн-кинотеатрами на смартфонах - МегаФон

В этом году зрители стали тратить на просмотр видеоконтента больше времени Фото: Shutterstock

Россияне активно пользуются онлайн-кинотеатрами на смартфонах. За шесть месяцев 2023 года мобильный трафик видеосервисов увеличился на 16%, подсчитали аналитики МегаФона. При этом число абонентов, выбирающих онлайн-кинотеатры, выросло на 13%.

В этом году зрители стали тратить на просмотр видеоконтента больше времени. По сравнению с первой половиной 2022 года средняя сессия увеличилась на 4% и теперь длится 35 минут. Выросло и число активных приложений у пользователей: киноманы все реже удовлетворяются одним видеосервисом, осваивая сразу по 2 - 4 онлайн-площадки.

Активнее всего пользователи смотрят кино на мобильнике в четверг и в воскресенье – в эти дни трафик онлайн-кинотеатров существенно возрастает. В течение года пик просмотров отмечается в новогодние и майские праздники, а спад – во второй половине апреля. Самыми активными пользователями являются молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет: на их долю приходится половина всего мобильного трафика видеосервисов.

Рост популярности онлайн-кинотеатров эксперты связывают с доступностью и качеством мобильного интернета, а также с развитием самих гаджетов. Ассортимент смартфонов с большим экраном и максимальным разрешением растет год от года. Только за шесть месяцев этого года в розничной сети МегаФона и Yota доля продаж смартфонов с диагоналями 6.7 – 6.9 дюймов увеличилась с 5% до 32%. Самыми популярными моделями с максимальным размером экрана в этом году стали Honor X8, Huawei Nova Y70, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, TECNO Camon 19, Tecno Pova3, Tecno Pova2.