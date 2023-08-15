В Иране возбудили дело против экс-президента Роухани за валютные махинации

Tasnim: Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Роухани за валютные махинации Фото: REUTERS

Новостное агентство Tasnim сообщило, что спецпрокуратура по делам духовенства Ирана проведет расследование по ряду дел в отношении бывшего президента страны Хасана Роухани, подозреваемого в финансовых махинациях.

“Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию”, — приводит агентство слова официального представителя Судебной власти Ирана Масуда Сетайеши.

Отмечается, что экс-глава государства должен ответить перед судом на ряд вопросов. Против Роухани возбуждены дело об участии в валютных махинациях на финансовых рынках, а также дело о вмешательстве в работу фондового рынка страны.