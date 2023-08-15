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НовостиЗвезды15 августа 2023 10:58

"Вызывает опасения": директор Лады Дэнс дал тревожный прогноз о состоянии певицы

Директор Лады Дэнс сообщил, что состояние певицы вызывает опасения
Дарья ЧИПУРНАЯ
Состояние Лады Дэнс вызывает опасения

Состояние Лады Дэнс вызывает опасения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние здоровья попавшей в начале августа в ДТП певицы Лады Дэнс вызывает опасения. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин, слова которого приводит ТАСС.

По словам директора исполнительницы, необходимо заниматься реабилитацией Лады Дэнс.

"Все будет хорошо, но не скоро", - резюмировал Пудовкин.

Накануне директор певицы сообщил, что 12 августа ей провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Сейчас Лада Дэнс пока не может самостоятельно разговаривать, врачи наблюдают определенные проблемы.

Ранее сайт KP.RU рассказал, что 5 августа певица Лада Дэнс попала в аварию в районе Подольска на трассе М-2. Певица сидела в машине на заднем сиденье и сильно ударилась. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника.