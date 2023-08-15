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НовостиПроисшествия15 августа 2023 11:07

Два человека ранены при обстреле села Новая Таволжанка под Белгородом

Мужчина и женщина получили осколочные ранения
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Два человека ранены при обстреле села Новая Таволжанка под Белгородом

Два человека ранены при обстреле села Новая Таволжанка под Белгородом

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Два жителя села Новая Таволжанка Белгородской области пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале, мужчина и женщина были ранены при разрыве артиллерийских мин рядом с частным жилым домом. Первый получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника – его госпитализировали в тяжелом состоянии, женщину с осколочными ранениями доставили в центральную районную больницу в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в результате атаки беспилотника ВСУ в воскресенье, 13 августа, пострадала десятилетняя девочка. Ребенок находится в больнице с инородным телом в руке и резаными ранами голени, предплечья и стопы. Во время происшествия девочка гуляла возле дома. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.