Сети 5G развернут в больших городах России к 2035 году Фото: Shutterstock

Уже к 2035 году в крупных городах России будут развернуты сети 5G на отечественном оборудовании. Это затронет все города от ста тысяч человек населения. К этому же сроку начнется коммерческая эксплуатация сетей шестого поколения. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Первой частью стратегии станет отказ от мобильной связи третьего поколения (3G) в период с 2023 по 2030 год. Это необходимо для высвобождения радиочастотного спектра, который будут использовать для более современных технологий.

Второй этап реализации стратегии намечен на период с 2031 по 2035 годы и будет включать в себя развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах с населением от 100 тысяч человек, с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности.

Ранее стало известно, что в России разработали первую отечественную базовую станцию 5G. Она полностью соответствует международным стандартам, а к ней уже проявили интерес несколько дружественных стран.