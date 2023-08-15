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НовостиВ мире15 августа 2023 11:34

Кеннеди-младший предупредил НАТО о развале в случае противостояния с Россией

Никто не хочет противостоять России, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кеннеди-младший предупредил НАТО о развале в случае противостояния с Россией

Кеннеди-младший предупредил НАТО о развале в случае противостояния с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс не выдержит противостояния с Россией и развалится в случае войны с ней, считает кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.

«Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять России», – заявил политик в интервью телеканалу GB News.

Как считает Кеннеди-младший, конфликт на Украине является лишь «разменной монетой» в политических играх Вашингтона, в которые втянуты все страны НАТО. По его мнению, политика США ведет мир к ядерному кризису.

Напомним, Кеннеди-младший заявлял, что Вашингтон вложил в протесты в Киеве е в 2013-2014 годах пять миллиардов долларов. По имеющейся у него информации, тогдашний госсекретарь США Виктория Нуланд составляла новый кабинет министров Украины после госпереворота.