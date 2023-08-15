Одному отрезали руки и ноги, двоих запытали: Российский боец рассказал о страшных расправах ВСУ

Российский боец Владимир: ВСУ под Херсоном отрезали пленным конечности Фото: REUTERS

Российский военнослужащий Владимир в беседе с KP.RU рассказал о страшных расправах, которые совершали Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Херсоном. Так, он вспомнил о том, как пытали троих пленных, а одному из них отрезали конечности.

Владимир воевал под Херсоном, как он сам объясняет, «на островах».

«Утром пришел на смену, трех ребят запытали, одному отрезали конечности, издевались по-всякому … даже рассказывать не буду», - поделился воспоминаниями российский боец.

После произошедшего, по его словам, стали разбираться, как такое могло произойти.

«Все заминировано. Пришли к выводу, что зашли в обход, с тыла острова, обошли его по кругу и не один день за нашим постом наблюдали», - пояснил солдат.

Владимир был мобилизован из Новороссийска, сейчас он служит в Запорожье. Недавно ему вытащили магнитом осколок из бедра.

«Мина прилетела, «полька». В окоп прилетела, нас четверых зацепило. Так-то противник на нас не лез, просто обкладывал», - рассказал военнослужащий.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц опубликовал рассказы о настоящей солдатской жизни, которые ему с передовой прислал российский боец с позывным «Адлер».