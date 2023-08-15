Меликов: взрыв в Махачкале мог произойти по вине тех, кто выдавал разрешения Фото: пресс-служба Главы РД

Взрыв на заправке в Махачкале мог произойти по вине тех, кто потворствовал халатности при выдаче различных разрешений. Такое заявление сделал глава Дагестана Сергей Меликов в ходе заседания оперативного штаба.

— Я не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, «зеленки», — сказал Меликов.

Он также подчеркнул, что в регионе начнуть более тщательный контроль за выдачей разрешений, чтобы полностью избежать подобных трагедий в будущем. Меликов также вспомнил, что буквально недавно произошел взрыв газа в одном из частных домов в Дербенте.

Напомним, что в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале погибли 35 человек и еще 80 пострадали. Глава Дагестана объявил 15 августа днем траура по погибшим в результате трагедии.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.