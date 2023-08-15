«Безнаказанно грабят»: в Дамаске раскрыли планы Запада по Ближнему Востоку Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Цель Запада на Ближнем Востоке — разграбление природных богатств. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Сирии Али Махмуд Аббас во время своего выступления на XI Московской конференции по международной безопасности.

— Западные страны нацелены на то, чтобы продолжать владеть и грабить природные богатства стран Ближнего Востока, попирая таким образом свободу и независимость стран региона, — подчеркнул Аббас.

Он также добавил, что находящиеся незаконно на территории Сирии американские войска продолжают безнаказанно грабить природные ресурсы и оказывают поддержку вооруженным формированиям.

В ходе выступления Али Махмуд Аббас затронул и тему того, что турецкие войска по-прежнему находятся в некоторых районах на севере Сирии, а также поднял вопрос по оккупированным Израилем территориям. По словам министра, это создает серьезную угрозу безопасности государства.

Ранее стало известно, что на американской военной базе в Сирии прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщали, что сразу после взрывов там начался пожар и воздух поднимались столбы дыма.