Юрист Русяев: мошенники будут убеждать инвестировать в цифровой рубль, как в биткоин Фото: Анастасия Осипова

Центробанк начал тестировать цифровой рубль. Пока новая форма российской валюты только начинает вводиться в оборот, но в будущем ею заинтересуются мошенники. Юрист Илья Русяев назвал способы, которые могут применять мошенники, чтобы обманывать россиян.

Одной из преступных схем станет предложение приобрести физическую валюту. Но нужно помнить, что у цифровой валюты нет никакой иной формы, она не предусматривает материальной формы.

Эксперт напомнил, что данный тип денежных средств не предусматривает материальной формы.

Стоит помнить еще один момент: чаще всего мошенники похищают деньги со счетов не в результате хакерских атак, а жертвы сами переводят средства, поверив их рассказам.

В случае с цифровой валютой будут действовать те же схемы. Нельзя сообщать никому данные о своем счете, ПИН-коды и пароли, номера счетов и кошельков. Если кто-то предлагает финансовую помощь, то нужно прекратить разговор.

- Будут поступать различные предложения инвестировать в цифровой рубль, апеллируя к биткоину. Так, потенциальных потерпевших приглашают одними из первых вложиться в новую валюту, - говорит эксперт NEWS.ru.

клиентам будут обещать, что курс цифровой валюты начнет расти, но так не будет. Жертва вносит деньги на депозит, а они становятся добычей вора.